Мошенники придумали новую схему кражи денег с использованием аккаунта в WhatsApp

МТС: мошенники предлагают пользователям сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp

Мошенники придумали новую схему кражи денег. Они предлагают пользователям сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день. Об этом рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По его словам, сначала злоумышленники объявляют в Telegram-каналах и других площадках о возможности сдать номер в аренду.

Когда человек откликается на «вакансию», ему говорят, что необходимо на время передать доступ к своему WhatsApp. Иногда преступники заявляют, что аккаунт якобы будет использоваться для работы, для регистрации на сервисах или для контактов с клиентами за рубежом. Далее пользователя просят подтвердить вход с другого телефона, отправить код из SMS или даже временно передать сим-карту. После этих махинаций контроль над аккаунтом переходит к злоумышленникам.

Мошенники начинают отправлять сообщения знакомым владельца аккаунта и могут просить срочно перечислить деньги, занять в долг или предоставить личные данные, рассказал Бийчук.

Если посредством аккаунта совершаются преступные действия, например вымогательство денег, то разбираться с этим придется именно владельцу номера, добавил эксперт.

Накануне в МВД сообщили, что мошенники стали обманывать россиян, используя поддельный бот в Telegram от лица «Почты России».

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