Фитнес-тренер раскрыл, можно ли быстро сбросить лишний вес

В преддверии 8 Марта многие задаются вопросом, как быстро похудеть перед праздником. Однако, чтобы сбросить лишний вес и надолго сохранить фигуру, нужно постоянно уделять внимание этому вопросу, а не сосредотачиваться на быстрых результатах. Об этом в беседе с РИАМО сообщил чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев.

«Чудес не бывает. Я не знаю волшебных средств, которые приведут в форму в быстрый срок. Единственное, что я могу пожелать всем, кто имеет лишний вес, — дать себе обещание, что они возьмутся за себя после праздника и начнут заниматься спортом», — сказал Фатеев.

Он добавил, что успех складывается из двух составляющих — тщательно подобранной диеты и регулярной физической активности.

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов до этого говорил, что для поддержания тонуса необходимо уделять умеренной аэробной активности, например ходьбе, до 150 минут в неделю. Для похудения следует увеличить эту активность до 300 минут в неделю.

Ранее врач назвала способы похудеть без жестких ограничений в еде.