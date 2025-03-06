Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фитнес-тренер раскрыл, можно ли быстро сбросить лишний вес

Фитнес-тренер Фатеев: процесс похудения должен быть системным
close
Freepik.com

В преддверии 8 Марта многие задаются вопросом, как быстро похудеть перед праздником. Однако, чтобы сбросить лишний вес и надолго сохранить фигуру, нужно постоянно уделять внимание этому вопросу, а не сосредотачиваться на быстрых результатах. Об этом в беседе с РИАМО сообщил чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев.

«Чудес не бывает. Я не знаю волшебных средств, которые приведут в форму в быстрый срок. Единственное, что я могу пожелать всем, кто имеет лишний вес, — дать себе обещание, что они возьмутся за себя после праздника и начнут заниматься спортом», — сказал Фатеев.

Он добавил, что успех складывается из двух составляющих — тщательно подобранной диеты и регулярной физической активности.

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов до этого говорил, что для поддержания тонуса необходимо уделять умеренной аэробной активности, например ходьбе, до 150 минут в неделю. Для похудения следует увеличить эту активность до 300 минут в неделю.

Ранее врач назвала способы похудеть без жестких ограничений в еде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами