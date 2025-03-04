Названы способы похудеть без жестких ограничений в еде

Чтобы похудеть без жестких ограничений в еде, необходимо снизить потребление калорий и сосредоточиться на качестве пищи. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Например, замените высококалорийные закуски на более здоровые альтернативы: фрукты, орехи, йогурты. <...> Вместо строгого подсчета калорий, старайтесь выбирать более питательные продукты, например, цельнозерновые продукты, нежирные белковые источники и много овощей», — сказала специалист.

Она добавила, что самостоятельное приготовление еды поможет избежать соблазна быстрого питания, а также контролировать качество ингредиентов. Во время приема пищи врач посоветовала жевать медленно, обращая внимание на сигналы голода и насыщения.

Тренер-эксперт тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Александра Бахтина до этого говорила, что регулярное питание без голодовок и соблюдение баланса КБЖУ поможет эффективно похудеть к пляжному сезону.

Помимо этого, она рекомендует составить план тренировок и найти дни, когда можно будет уделить время силовым упражнениям, направленным на укрепление и формирование мышц, и кардио. Последние нужны для того, чтобы сжигать калории и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Ранее врач рассказала, сколько может длиться диета на соках.