Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ поделилась деталями срыва операции Украины по хищению данных подростков

ФСБ: разведка Украины направила фейковые письма в 42 образовательные организации
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала подробности о срыве операции украинской военной разведки по хищению персональных данных подростков из Москвы и Подмосковья с целью их вербовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ.

«Нами были установлены адреса электронных почт 42 образовательных организаций, в которые были направлены фальсифицированные письма. В данном письме указана интернет-ссылка для оформления заявок на участие в диктанте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ предупредили работников учебных заведений о содержании писем и готовящихся провокациях.

До этого сообщалось, что совместная операция НАТО и украинской разведки была пресечена сотрудниками ФСБ. В ходе следственных действий были выявлены факты неправомерного доступа сторонних лиц к реестру центра «Авангард» и движения «Юнармия».

Украинская сторона перехватила скан-копии писем, которые затрагивали вопрос проведения военно-патриотического диктанта. Разведчики изменили файл и осуществили массовую рассылку в образовательные организации.

Ранее ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего взрывы в Москве и Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами