ФСБ поделилась деталями срыва операции Украины по хищению данных подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала подробности о срыве операции украинской военной разведки по хищению персональных данных подростков из Москвы и Подмосковья с целью их вербовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ.

«Нами были установлены адреса электронных почт 42 образовательных организаций, в которые были направлены фальсифицированные письма. В данном письме указана интернет-ссылка для оформления заявок на участие в диктанте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ предупредили работников учебных заведений о содержании писем и готовящихся провокациях.

До этого сообщалось, что совместная операция НАТО и украинской разведки была пресечена сотрудниками ФСБ. В ходе следственных действий были выявлены факты неправомерного доступа сторонних лиц к реестру центра «Авангард» и движения «Юнармия».

Украинская сторона перехватила скан-копии писем, которые затрагивали вопрос проведения военно-патриотического диктанта. Разведчики изменили файл и осуществили массовую рассылку в образовательные организации.

Ранее ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего взрывы в Москве и Подмосковье.