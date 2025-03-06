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ФСБ: украинские спецслужбы получили доступ к ресурсам молодежных движений

ФСБ: ГУР МО Украины отправило рассылку в школы Москвы для вербовки школьников
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Спецслужбы Украины получили доступ к переписке организаторов патриотического диктанта и разослали рассылку от их лица в московские школы. Об этом заявили в ЦОС ФСБ, передает РИА Новости.

ФСБ сообщила, что пресекла операцию Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины «по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки».

По ее данным, ГУР МО Украины получило доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и движения «Юнармия».

Эти учреждения вели переписку для организации одной из акций. Украинские спецслужбы перехватили скан-копии писем, затем видоизменили файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации Москвы и Московской области.

3 марта ФСБ заявила о ликвидации террориста, который планировал устроить взрывы в еврейском учреждении в Подмосковье и в столичном метро.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона.

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