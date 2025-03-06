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В Крыму задержали подозреваемого в призывах к расправам над правоохранителями

ФСБ РФ: жителя Севастополя заподозрили в призывах к расправам над полицейскими
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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Жителя города Севастополя заподозрили в публичных призывах к расправам над сотрудниками российских правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по республике Крым и Севастополю.

Из заявления следует, что сотрудники ведомства задержали 49-летнего гражданина. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета»)», — говорится в тексте.

По данным ФСБ РФ, подозреваемый публиковал в мессенджере Telegram посты с призывами к осуществлению экстремистских действий. Специалисты провели лингвистический анализ материалов и установили, что мужчина, в том числе подстрекал других пользователей к применению насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

5 марта прокуратура Крыма сообщила, что в скором времени один из местных жителей предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Речь идет о мужчине из города Ялта, который в 2024 году по заданию украинских специальных служб изготовил взрывное устройство и спрятал его в обговоренном месте. Впоследствии гражданин был задержан и стал фигурантом уголовного дела.

Ранее житель Севастополя стал фигурантом дела о призывах к расправам над русскими.

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