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Крымчанин прятал взрывчатку по заданию СБУ и попал под суд за госизмену

Жителя Ялты будут судить за госизмену
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Житель Ялты предстанет перед судом за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Инцидент произошел в 2024 году, но в суд дело направили только сейчас. По версии следствия, мужчина связался со службой безопасности Украины и предложил свою помощь в диверсиях и терактах.

В марте кураторы дали ему задание. Мужчина должен был изготовить взрывное устройство и разместить его в указанном СБУ месте. В результате обвиняемый выполнил инструкции и попался.

«После этого он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его уже направили в военный суд для рассмотрения по существу.

До этого жителя Воронежа задержали за передачу СБУ данных о режимном военном объекте в России. По версии следствия, мужчина фотографировал мост через Дон. Со службой безопасности Украины он связался сам.

Ранее в Ярославской области пенсионера приговорили к 12,5 года заключения за госизмену.

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