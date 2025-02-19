Севастопольцу грозит до 5 лет лишения свободы за призывы убивать русских

На жителя Севастополя завели уголовное дело из-за постов в мессенджере Telegram, в его сообщениях выявлены призывы к насильственным действиям против русских. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, пишет ТАСС.

«Установлено, что 37-летний уроженец города Севастополя создал персональную учетную запись под псевдонимом <…> в иностранном интернет-мессенджере Telegram и размещал материалы, в которых активно призывал к экстремистским действиям», — говорится в сообщении.

Опубликованные в сети сообщения проанализировал лингвист. Он квалифицировал их как призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц определенной национальности, а именно русских людей. Дело против севастопольца возбуждено по статье за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

До этого ФСБ опубликовала видео с допроса задержанных женщин, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Они признались, что в маркетплейсах и в торговых точках покупали компоненты для изготовления взрывчатки. Задержанные рассказали, что получали деньги от СБУ в виде криптовалюты. Кураторы обещали вывезти женщин в Европу, где они могли бы устроить теракты.

Ранее был задержан москвич, вступивший в «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и вербовавший военных.