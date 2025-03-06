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Сябитова рассказала, какие подарки нельзя дарить на 8 Марта

Телеведущая Сябитова: парфюм не стоит дарить на 8 Марта
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Телеканал «Пятница!»

Парфюм является плохим подарком на 8 Марта, если человек не знает о предпочтениях девушки. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказала сваха и телеведущая Роза Сябитова.

«Если мужчина не знает, у него не хватает фантазии посмотреть, каким парфюмом пользуется его женщина, то можно просто не угадать. Более того, можно не просто не угадать, а купить такой парфюм, что не доставит никакой радости. Ну и подарки на 8 Марта должны быть без всякого намека, если это действительно сюрприз», — подчеркнула она.

Кроме того, Сябитова порекомендовала не дарить нижнее белье, если об этом не просили. По ее словам, лучше всего узнать у женщин, какой подарок они хотят получить на праздник, чтобы угадать с их желаниями.

Исследование до этого показало, что абсолютное большинство российских коллективов планируют поздравлять женщин с 8 Марта – об этом сообщили представители 98% компаний, принявших участие в опросе. Почти в половине случаев (48%) подарки и цветы приобретаются мужчинами. В основном мужчины собирают на подарки дамам суммы более 400 рублей (62%). Еще 15% сотрудников скидываются по 300-400 рублей, 10% по 200-300 рублей, а до 200 рублей сдают менее 2% работников.

Ранее Сябитова рассказала о романе с подпольным миллионером.

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