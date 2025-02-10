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Сябитова рассказала о романе с подпольным миллионером: «Купил меня»

Телеведущая Сябитова призналась, что встречалась с женатым миллионером
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Личный архив Розы Сябитовой

Сваха и телеведущая Роза Сябитова призналась в беседе с mk.ru, что была в отношениях с женатым мужчиной.

Сябитова встречалась с «подпольным миллионером». По словам знаменитости, мужчина ее «купил». Она, как отметила сваха, «с большим удовольствием» продалась за благосостояние бизнесмена.

«Уж не знаю, чем ему понравилась женщина с двумя маленькими детьми. Да, этот человек просто купил меня», — поделилась телеведущая.

Как рассказала Сябитова, сначала мужчина отвел ее в магазин, где купил ей шубу, а детям — дубленки. Позже он приобрел свахе машину, оплатил курсы вождения, покупал ей еду и давал денег.

«Я же не сумасшедшая, чтобы отказаться!» — отметила знаменитость.

Сябитова призналась, что ее тогда не сильно заботили проблемы жены этого мужчины, так как она решала собственные. Телеведущая пользовалась благами, которые давал миллионер, пока она ему не разонравилась.

«Я, правда, попыталась получить отступные. Но мне быстренько объяснили, что все. Он был богатым подпольным предпринимателем, как Корейко, его крышевали. Эта же самая крыша позвонила мне и все объяснила», — рассказала сваха.

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