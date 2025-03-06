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Врач рассказала, о каких проблемах говорит потемнение кожи на локтях

Врач Галлямова: темная кожа на локтях может говорить о метаболическом синдроме
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Shutterstock

Потемнение кожи на локтях может быть сигналом метаболического синдрома. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По ее словам, такое состояние представляет собой совокупность проблем со здоровьем, включая избыточный вес и инсулинорезистентность.

«У человека темнеет покров не только на локтях, но и на шее. Это происходит за счет трения, отсутствия защитной реакции на коже, которая ослабевает из-за повышенного сахара, и образования пигмента», — уточнила Галлямова.

В этом случае врач призвала пересмотреть образ жизни и питание, а также контролировать вес и уровень сахара в крови. При этом она добавила, что кожа на локтях может потемнеть не из-за проблем со здоровьем, а, например, привычки опираться на локти при работе за компьютером или носить плотную по структуре одежду.

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова до этого говорила, что после зимы необходимо подготовить кожу лица к наступающей весне, чтобы избежать пигментации и морщин. В первую очередь нужно продумать сбалансированный рацион питания с достаточным содержанием белка, овощей и фруктов, так как это — залог здоровой кожи, а также не забыть о витаминах.

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