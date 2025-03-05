Россиянам объяснили, как распознать у себя дефицит железа

Железо — один из важнейших элементов для нормальной работы организма. Оно участвует в транспортировке кислорода, поддерживает энергообмен и влияет на общее самочувствие. Однако его дефицит — проблема, с которой сталкиваются множество людей, зачастую даже не подозревая об этом. Как вовремя распознать нехватку железа и предотвратить серьезные последствия, «Газете.Ru» рассказала Ирина Попкова, дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт Biogena.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — это изменения во внешности. Кожа становится более сухой, теряет естественную эластичность и упругость, приобретает бледный оттенок. Волосы начинают тускнеть, становятся ломкими, слабыми и склонными к выпадению. Изменения также затрагивают ногти: они истончаются, слоятся, становятся ломкими и приобретают характерные продольные бороздки», — объяснила она.

Дефицит железа напрямую влияет на уровень энергии. При нехватке этого элемента человек начинает ощущать слабость, снижение работоспособности и постоянную усталость.

«Даже после полноценного сна или короткой прогулки не наступает ожидаемый прилив сил, а физическая активность дается все сложнее. Появляется сонливость, а пробуждение по утрам становится настоящим испытанием», — отметила эксперт.

Если проблему игнорировать, со временем могут появиться более серьезные последствия. Среди них — головные боли, шум в ушах, учащенное сердцебиение, одышка. Может ухудшиться память, появляется рассеянность и проблемы с концентрацией внимания. Это связано с тем, что постепенное снижение уровня железа приводит к недостатку гемоглобина, а значит, и к нехватке кислорода в тканях организма. Такое состояние называется гипоксией и требует незамедлительного обращения к врачу.

«При подозрении на дефицит железа стоит обратиться к врачу и сдать анализ крови. Важно не заниматься самолечением и не принимать железосодержащие препараты без назначения специалиста. В некоторых случаях проблема может быть связана не только с недостатком железа в рационе, но и с нарушениями его усвоения. Дефицит железа — это не просто временное недомогание, а серьезная проблема, способная повлиять на качество жизни. К счастью, решить проблему железодефицита возможно. Внимательное отношение к своему организму и своевременная диагностика помогут избежать неприятных последствий и сохранить здоровье», — резюмировала она.

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