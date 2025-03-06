В Южной Корее истребитель по ошибке сбросил бомбу, пострадали семь человек

Семь человек пострадали в Южной Корее после нештатного сброса бомбы на город

Семь человек пострадали во время учений в Южной Корее, когда истребитель по ошибке сбросил несколько бомб на жилой район. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«Около 10 часов утра поступило сообщение о том, что, предположительно, снаряд упал на дорогу возле дома в Пхочоне.., в результате чего семь человек получили легкие и серьезные травмы, а также были разрушены церковь и шесть других зданий в деревне», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали с серьезными травмами.

Два истребителя KF-16, участвовавших в совместных учениях США и Южной Кореи, нештатно сбросили восемь бомб MK-82 за пределами полигона Сынчжин в городе Пхочоне, который находится в 42 км к северо-востоку от Сеула.

Военно-воздушные силы страны заявили, что проводят расследование инцидента, и принесли извинения за ущерб, причиненный гражданским лицам.

В декабре троих командующих войсками Южной Кореи отстранили от должности из-за участия в блокировке здания парламента при военном положении. Военная прокуратура также запретила выезжать за пределы страны 10 офицерам, которые были связаны с введением этого режима.

Ранее авиабомба упала на дом в Белгороде.