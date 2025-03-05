Россиянкам больше не нужны цветы на 8 Марта

Большинство россиян по-разному смотрит на празднование 8 Марта: мужчины предпочитают дарить цветы, а дамы мечтают о ярких впечатлениях и дорогих подарках. Это показал опрос Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство мужчин предпочитает провести 8 Марта с любимой женщиной — так планируют 37% опрошенных. Однако почти столько же — 35% — признались, что им просто не с кем отмечать. Семейный сценарий выбирают 14% мужчин, а 7% находят креативное решение — сбегают от всей суеты на дачу, в баню или на рыбалку.

Дамы смотрят на праздник иначе. Для 27% идеальный вариант — провести этот день с любимым человеком, еще 20% выбирают семейные посиделки, а 15% отправляются отмечать с подругами за бокалом вина. Есть и те, кто устраивает себе «день себя любимой», сочетая шопинг и спа — таких 8%.

А вот 18% представителей обоих полов встречают праздник в гордом одиночестве — что ж, иногда это тоже неплохой вариант.

Вечная классика — цветы! Для 65% мужчин это беспроигрышная стратегия. Но вот парадокс — лишь 45% женщин действительно этого хотят. Любопытно, что 18% мужчин считают лучшим подарком... себя.

А о чем мечтают дамы? 35% грезят о ярких впечатлениях — путешествиях и романтических свиданиях. 21% надеется на украшения, 14% прямо говорят про деньги, а 12% замахиваются на квартиру или машину.

В женский антирейтинг также попадают завтрак в постель (6%) и сертификаты (5%).

Финансовые ожидания мужчин и женщин тоже отличаются. 45% мужчин планируют потратить от 1000 до 3000 рублей, 20% готовы раскошелиться до 5000, а 16% — до 10 000 рублей. И только 7% могут позволить себе выложить более 50 000 рублей.

Дамы же мечтают о более щедрых жестах. 26% хотели бы получить подарок дороже 50 000 рублей, а 14% рассчитывают хотя бы на сумму в диапазоне 20 000—50 000 рублей.

Что на самом деле ценят женщины? Забота и внимание лидируют с огромным отрывом — 55%. Комплименты и теплые слова нужны 34%, а неожиданные сюрпризы порадуют каждую четвертую. Для 20% лучшее проявление любви — это финансовая поддержка. Да-да, банальный перевод на карту с комментарием «На твои желания» может творить чудеса.

При этом каждая третья женщина (35%) грезит о сюрпризах и неожиданностях, 20% предпочитают классическую комбинацию «цветы + подарок», а 14% будут счастливы просто провести день с любимым.

39% женщин приходят в ужас от виртуальных открыток и букетов — это худшее, что можно придумать. Еще 35% считают, что набор из супермаркета с гелем для душа и кремом — это банально и скучно. 24% не любят безликие подарки без учета их вкусов, а 23% разочаровываются, когда презент куплен в последний момент.

Настоящая катастрофа — подарок «для галочки»: его не переносят 30% дам. А фразу «Я думал, это не так важно» лучше вообще никогда не произносить — она раздражает каждую пятую.

Выходит, идеальный сценарий 8 Марта довольно прост: внимание, неформальный подход, немного сюрпризов и никаких виртуальных открыток. А главное — все это от чистого сердца, а не потому, что «так надо».

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