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Шестилетний мальчик решил поиграть с зажигалкой и спалил квартиру вместе с собой

В Красноярске мальчик спалил квартиру вместе с собой, поиграв с зажигалкой
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МЧС России

В Красноярске шестилетний мальчик решил поиграть с зажигалкой и устроил пожар. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Судостроительной улице. Бабушка маленького мальчика вышла в магазин на 10 минут, а ребенок в это время нашел зажигалку и решил поиграть с ней на диване.

В результате игр ребенка произошло возгорание. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь на площади в 10 квадратных метров. В тушении участвовали 15 спасателей и пять единиц спецтехники. Спасти мальчика не удалось.

До этого в Пскове сотрудники экстренных служб спасли из пожара пять человек. Также из здания эвакуировали 28 человек, включая восьмерых детей. В результате произошедшего пострадал один мужчина, его доставили в медицинское учреждение. Причина пожара в данный момент устанавливается.

Ранее школьник получил ожоги из-за загоревшейся зарядки от смартфона.

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