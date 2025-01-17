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Бездомная собака принесла своего болеющего щенка в ветклинику

В Стамбуле ветеринары выходили щенка, которого мать-собака сама сдала в клинику
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beylikduzu_alfa_veteriner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Стамбуле бродячая собака принесла своего болеющего щенка к ветеринару. Об этом сообщает издание Haberler.

Необычный случай произошел в стамбульском районе Бейликдюзю. Недавно ощенившаяся бездомная собака принесла к дверям местной ветеринарной клиники своего щенка. Она оставила его у входа и дождалась, пока сотрудники окажут помощь. Ветеринар Батурап Огхан сообщил, что у щенка было замедленное сердцебиение, и тот действительно находился в критическом состоянии.

В итоге животное поместили в реанимацию, при этом мать не отходила от него во время лечения. Оказалось, что перед этим волонтеры принесли в эту же клинику еще одного щенка этой же собаки, также нуждавшегося в помощи. Всего из помета выжили двое, остальных спасти не удалось. Щенят сейчас выхаживают специалисты, они воссоединились со своей матерью.

«Поскольку молока у матери было немного, мы поддерживаем его едой. Все идет хорошо», — заверил владелец клиники.

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