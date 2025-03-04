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В Петербурге произошел крупный пожар в производственном здании

МЧС: пожар в производственном здании в Петербурге охватил 3,5 тыс. кв. метров

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в производственном здании, огонь распространился на площади 3,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Возгорание тушат 40 сотрудников и девять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

МЧС присвоило пожару ранг №2. Этот номер ставится в том случае, если имеется дефицит воды, возможностей, машин, оборудования и людей для ликвидации пожара. В этой ситуации отправляются дополнительные две бригады МЧС.

24 февраля в Петербурге на набережной реки Фонтанки загорелось здание Обуховской больницы — одной из первых городских больниц в истории России. На месте происшествия работало большое количество пожарных расчетов. Проезд по набережной перекрывали.

В середине февраля в Челябинской области загорелся автозавод «Урал». Произошло возгорание на площади 5 кв. м в подвале одного из цехов предприятия в городе Миасс. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. ЧП произошло из-за загоревшейся резиновой ленты конвейера и опилок.

Ранее в Оренбургской области вспыхнула буровая скважина.

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