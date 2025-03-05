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Журналист заявил, что на Западе пытаются скрыть от людей реальную угрозу

Журналист Боуз: западные политики боятся, что люди услышат речь Путина
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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Руководство стран Запада опасается, что население услышит, о чем говорит президент РФ Владимир Путин, и осознает, что реальная угроза исходит от Украины, а не от России. Об этом на своей странице в соцсети X написал ирландский репортер Чей Боуз.

«Они боятся, что вы действительно услышите его речь и поймете, что это не Путин нестабилен и опасен, а их марионетка в Киеве», — заявил журналист.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у лидеров стран Европейского союза (ЕС) уходит почва из-под ног с момента возвращения в Белый дом Дональда Трампа и смены политической риторики Соединенных Штатов. Дипломат добавила, что в Европе должен найтись политик, который прочтет лидерам ЕС «сказку о голом короле 2.0» и укажет на их погрешности.

Кроме того, посол России в Вене Дмитрий Любинский отметил, что в Австрии растет запрос на объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее в Германии пожаловались на пустые арсеналы из-за Украины.

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