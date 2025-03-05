Российский регион спустя неделю отменит запрет на работу мигрантов на стройках

В Вологодской области хотят отменить запрет на работу мигрантов на стройках

В Вологодской области собираются снова разрешить мигрантам работать на стройках. Проект соответствующего постановления губернатора региона Георгия Филимонова появился на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в предыдущее постановление Филимонова, в котором расписаны виды работ, к которым можно привлекать иностранцев. Отмечается, что запрет на строительные работы с участием мигрантов действует в Вологодской области меньше недели.

Отменить ограничения решили из-за большого числа вакансий в строительной отрасли при нехватке рабочих рук среди россиян.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ потребовал от ведомства пресекать каналы нелегальной миграции.

Также он заявил, что в 2025 году нужно принять концепцию государственной миграционной политики РФ. По его словам, в ней нужно указать отказ МВД и других профильных служб от бумажной миграционной карты и переход к электронной авторизации иностранных граждан.

Ранее в России призвали искать новые страны для завоза мигрантов.