Последний шанс: Слепаков дошел до Верховного суда с просьбой снять статус иноагента Верховный суд сообщил о жалобе Слепакова на статус иноагента

Российский комик Слепаков в последний раз попытается обжаловать свой статус иноагента в Верховном суде. Ранее ему уже отказали во всех нижестоящих инстанциях. Артиста признали иноагентом после его скандальной «Колыбельной» о гибели российских военных на Украине. С начала СВО юморист живет в Израиле.

Комик Сергей Слепаков подал жалобу в Верховный суд России с просьбой снять с него статус иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Жалоба артиста поступила 10 августа.

«Дата рассмотрения жалобы пока не назначена», — уточняет агентство.

Ранее артист уже трижды пытался избавиться от статуса иноагента. Он был признан таковым в апреле 2023-го, в следующем месяце подал соответствующий иск к Минюсту. Однако Замоскворецкий суд Москвы в июне 2023-го отказал юмористу (в один день этот же суд одновременно отказался снять статус иноагента с блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом)).

Комик безуспешно обжаловал решение сначала в апелляционном, а потом в кассационном судах. Второй кассационный суд отклонил его жалобу в июле 2024-го. Верховный суд — последняя инстанция, где можно оспорить решение нижестоящих.

«Инстанцию можно назвать судом для суда. Сотрудники обращают внимание, прежде всего, на те ошибки и недочеты, которые были допущены коллегами при рассмотрении того или иного дела», — поясняет адвокат Вячеслав Лоскутов.

Слепаков пытается избавиться от иноагентства, потому что при нем нельзя получать государственные заказы, заявил адвокат и член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов. Он предположил, что за границей у юмориста стало меньше денег.

«Обладатели этого статуса отрубаются от доступа к государственным заказам. То есть те лица, которые привыкли наживаться на бюджетах разного уровня, — Галкин, Слепаков и прочие лица, — видимо, стали стеснены в средствах. И решили таким образом попытаться вернуть денежные потоки», — сказал Краснов.

«Мы с украинцами одно целое»

В первые дни СВО Слепаков опубликовал в соцсетях обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить военные действия и «найти какой-то другой выход из этой ситуации».

«Ведь мы с украинцами — это одно культурное целое, и нам не надо объяснять друг другу то, чего никогда не поймут наши западные партнеры», — отметил комик.

Он добавил, что у Путина «хороший вкус и чувство юмора», и напомнил, что они оба выросли в СССР. В связи с этим артист попросил президента вспомнить о знаменитых советских звездах, вроде Владимира Высоцкого, и подумать, как бы те отнеслись к происходящему.

«Вы, наверное, ответили бы, что они были бы не менее шокированы тем, что происходило в последние годы на Донбассе. Это правда. Но не уверен, что это для них оправдало бы то, что происходит в Украине сейчас», — сообщил Слепаков.

Позже он писал в интернете, что боль за Донбасс «очень сильна и велика», но боль за Украину «не меньше» и призывал к миру.

«Я жду только одного — чтобы все скорее закончилось», — говорил Слепаков весной 2022-го.

Признание иноагентом

В марте 2022 года Слепаков эмигрировал в Израиль, перевезя с собой пожилых родственников. По последней информации, живет с семьей в Тель-Авиве. После переезда назвал себя частью еврейского народа. Осенью 2023-го выпустил пародию «Не русский» на песню Shaman, которая исполняется от лица еврея и высмеивает стереотипы о них.

В конце января 2023-го артист выложил песню «Колыбельная» о гибели российских военных на Украине. Она поется от лица Родины-матери своим сыновьям. В частности, в тексте есть слова «Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года, и не можешь ты пойти укропов крошить». Также там иронично говорится о том, что один из «сыновей» Родины стал IT-специалистом, уехал за границу и теперь предатель, который «коротает ночи там небось с содомитами». В России песня вызвала скандал, Слепакова потребовали проверить на дискредитацию армии, а член комитета Госдумы Султан Хамзаев призвал лишить его российского гражданства. Спустя несколько месяцев артиста признали иноагентом.

«Получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — мотивировал Минюст.

В июне комика оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки иноагента в двух его постах в Telegram.