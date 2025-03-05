В Петербурге восстановят находящееся в плачевном состоянии историческое здание

В Санкт-Петербурге продолжается восстановление исторического здания — особняка Георгия Веге на Октябрьской набережной. Об этом сообщает «Мойка78». На данный момент фасады памятника закрыты на зиму, а реставрационные работы ведутся в мастерских, куда были отправлены элементы лепного декора. Весной специалисты вернутся на объект.

Издание напоминает, что работы начались в прошлом году.

«Первым делом понадобилось в срочном порядке восстановить кровлю: она во многих местах была повреждена и от этого страдали интерьеры здания. <...> Конструкции особняка тоже оказались в аварийном состоянии. Сейчас они усилены и, где это необходимо, заменены. Также была выполнена реставрация кирпичной кладки», — рассказал представитель компании-инвестора Владислав Шипунов.

Особняк Веге был возведен в конце XIX века в стиле эклектика. Ранее объект принадлежал Киновиевскому ультрамариновому заводу. Здание находилось в плачевном состоянии и требовало быстрых противоаварийных мер.

В феврале стало известно, что новым владельцем бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге стала группа компаний «КВС». Стоимость здания была оценена в сумму, превышающую миллиард рублей.

Компания пообещала провести реставрацию объекта и превратить его в уникальное общественное пространство, «в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате».

Ранее сообщалось, что здание Центрального телеграфа в Москве станет новым кампусом Центрального университета.