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Здание Центрального телеграфа в Москве станет новым кампусом Центрального университета

Кампус Центрального Университета в центре Москвы откроют в 2027 году
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Пресс-служба Центрального университета

Историческое здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве станет новым кампусом Центрального университета, основанным Т-Банком при поддержке более 50 крупнейших компаний России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Здание площадью более 68 тыс. кв. метров приобретено у девелоперской компании Vos`hod и в настоящий момент модернизируется. Ремонтные работы планируют завершить в 2027 году. После окончания реконструкции новый кампус сможет принять более 5 тыс. студентов и преподавателей.

В кампусе появятся лекционные, семинарские и проектные аудитории, библиотека, читальный зал, спортклуб, научный центр, музей и другие пространства.

Дизайн внутри нового корпуса вуза разработан в стиле современного минимализма. Облик исторического здания снаружи останется прежним.

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич отметил, что открытие кампуса Центрального университета в самом центре столицы является важным, ответственным и чрезвычайно радостным событием для команды вуза.

«Мы с уважением относимся к зданию Центрального телеграфа и его почти столетней истории, и скоро откроем его двери для наших студентов и преподавателей — для лучших умов страны», — заявил он.

В 2024 году преподаватели Центрального университета подготовили российскую команду школьников к первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (ИИ) в Болгарии. Российская команда одержала победу с большим отрывом от соперников из 39 стран, включая США, Японию и Китай.

В этом году вместе с Альянсом в сфере ИИ вуз готовит две российские команды для участия в Международной олимпиаде по ИИ, которая пройдет в августе в Китае.

«В открытии нового кампуса Центрального университета в Центральном телеграфе мы видим и связь с прошлым нашей страны, и нашу инвестицию в ее будущее. Мы не просто даем знания нашим студентам — мы готовим их для успешной будущей карьеры у наших индустриальных партнеров, научной работы в тех современных лабораториях, которые мы открываем с ведущими учеными России. Мы растим лидеров индустрии, которые будут создавать инновации, управлять бизнесом и двигать вперед экономику страны» — отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

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