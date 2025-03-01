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В Петербурге водителя придавило ковшом экскаватора во время ремонта

В Петербурге на водителя упал ковш экскаватора
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Shutterstock

На юге Петербурга рабочий получил тяжелую травму, когда ремонтировал экскаватор-погрузчик, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на территории строительной площадки станции метро «Путиловская» по проспекту Стачек. 34-летний водитель-мигрант занимался ремонтом экскаватора-погрузчика. В какой-то момент на мужчину упал ковш.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что на заводе в Сибири начальник смены упал в кислоту, когда бросился помогать рабочим. Два рабочих металлургического комбината открыли запорную арматуру и запустили насос, но в этот момент «рванул» кислотопровод. Начальник смены бросился им помогать, но поскользнулся и тоже упал в кислоту. Все трое были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Ранее в Ленобласти рабочий едва не утонул, провалившись в колодец.

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