Закон о спецсчетах для иностранных агентов заработает с 1 марта

В России закон о спецсчетах для иностранных агентов вступит в силу с 1 марта

Закон о специальных счетах для иностранных агентов заработает с 1 марта. Об этом заявила глава департамента законодательства и правоприменения в сфере НКО Минюста РФ Светлана Кузнецова, пишет ТАСС.

«С 1 марта будет в полном объеме исполнен закон», — отметила она на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Кузнецова рассказала, что Банк России уже подготовил необходимые методические указания. Завтра ожидается постановление кабмина, обеспечивающее порядок ведения счета и зачисления денег, уточнила она.

В декабре 2024 года Госдума приняла в окончательном чтении приняла законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат гражданам, признанных в РФ иностранными агентами.

Документ предусматривает, что денежные средства иноагенту за его работу с интеллектуальной собственностью и брендами должны переводиться исключительно на специальный рублевый счет, открытый банке, который на это уполномочен. На спецсчет должны будут также поступать деньги иностранного агента, полученные от других людей и компаний в результате сдачи в аренду домов, машин и доходы от акций и банковских вкладов.

Ранее в России призвали полностью исключить иноагентов из процесса образования.