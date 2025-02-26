Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Закон о спецсчетах для иностранных агентов заработает с 1 марта

В России закон о спецсчетах для иностранных агентов вступит в силу с 1 марта
close
Depositphotos

Закон о специальных счетах для иностранных агентов заработает с 1 марта. Об этом заявила глава департамента законодательства и правоприменения в сфере НКО Минюста РФ Светлана Кузнецова, пишет ТАСС.

«С 1 марта будет в полном объеме исполнен закон», — отметила она на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Кузнецова рассказала, что Банк России уже подготовил необходимые методические указания. Завтра ожидается постановление кабмина, обеспечивающее порядок ведения счета и зачисления денег, уточнила она.

В декабре 2024 года Госдума приняла в окончательном чтении приняла законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат гражданам, признанных в РФ иностранными агентами.

Документ предусматривает, что денежные средства иноагенту за его работу с интеллектуальной собственностью и брендами должны переводиться исключительно на специальный рублевый счет, открытый банке, который на это уполномочен. На спецсчет должны будут также поступать деньги иностранного агента, полученные от других людей и компаний в результате сдачи в аренду домов, машин и доходы от акций и банковских вкладов.

Ранее в России призвали полностью исключить иноагентов из процесса образования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами