Российский пенсионер сжег автомобиль и четыре гаража

В Иркутской области пенсионер сжег автомобиль и четыре гаража

В Иркутской области растопка печи закончилась сжиганием имущества. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в Усть-Кутском районе, когда 69-летний мужчина решил затопить печь в гараже и уйти домой. Когда пенсионера не было, произошел перекал трубы, и возникло возгорание.

Огонь распространился на площади в 96 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание — в тушении участвовали 15 пожарных и четыре единицы спецтехники. В результате случившегося оказались сожжены четыре гаража, а также автомобиль.

До этого москвич случайно сжег автомобили соседей, когда хотел отомстить возлюбленной. Очевидцы запечатлели на видео последствия инцидента: сгорели капоты, колеса, багажники, и, кроме того, выбиты стекла.

Ранее мужчина пробрался в торговой центр ночью и затопил магазины из пожарного рукава.