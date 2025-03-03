Мужчина пробрался в торговой центр ночью и затопил магазины из пожарного рукава

В Петербурге мужчина устроил потоп в торговом центре и попал на видео

В Петербурге Росгвардия задержала хулигана, который залил товары в торговом центре из пожарного рукава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта, в торговый центр по проспекту Большевиков проник неизвестный. Он разбил витрину, поднялся на второй этаж и сломал пожарный шкаф.

После этого 46-летний мужчина размотал пожарный рукав и начал заливать пол водой, а затем залил прилавки магазина сумок, пекарни и стойку по продаже мороженого. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал злоумышленника, он доставлен в отдел полиции. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

До этого сообщалось, что в Бурятии мужчину задержали за попытку ограбить магазин с игрушечным пистолетом. Подозреваемый ворвался в магазин в маске, и, угрожая продавщице оружием, потребовал деньги. Когда женщина испугалась и убежала в подсобку, посетитель перепрыгнул через прилавок, взял бутылку алкоголя и хотел уйти, но застрял. В момент нападения грабитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Иваново мужчина разгромил алкомаркет, избил продавца и украл бутылку вина.