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Москвич случайно сжег автомобили соседей, когда хотел отомстить возлюбленной

В Москве мужчина сжег Land Rover возлюбленной и нацарапал на авто оскорбления
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В Москве мужчина поджег Land Rover бывшей возлюбленной, но пламя перекинулось на автомобили ее соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Машина принадлежит 40-летней Марии. Она заявила нам, что подозревает своего бывшего, с которым не общалась уже пару лет. И, кажется, он так и не справился с расставанием. Сейчас полицейские ищут этого мстительного анчоуса», — говорится в сообщении.

По информации источника, в московском районе Бибирево местные жители увидели подозрительного мужчину на парковке. Злоумышленник проколол колеса машины Land Rover и поджег автомобиль, предварительно нацарапал на машине оскорбление. После чего с горящего транспорта пламя перекинулось на рядом стоящие соседские автомобили Peugeot и «Газель».

Очевидцы запечатлели на видео последствия инцидента. На кадрах видно, что большая часть автомобилей повреждена: сгорели капоты, колеса, багажники, и, кроме того, выбиты стекла.

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