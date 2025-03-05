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В Германии предрекли новую волну беженцев с Украины из-за Трампа

Welt: в ФРГ ожидают новую волну украинских беженцев из-за политики Трампа
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В Германии ожидают новую волну украинских беженцев из-за прекращения США военной помощи Украине. Об этом сообщил директор Ассоциации северогерманских жилищных компаний (VNW) Андреас Брайтнер, передает Welt.

«С решением США прекратить военную помощь Украине растет опасность того, что еще больше людей в больших количествах переберутся на север Германии», — заявил собеседник издания.

Брайтнер добавил, что Мекленбург-Передняя Померания, а также Гамбург, должны создать больше жизненного пространства для новых беженцев. Кроме того, директор VNW отметил, что, как и три года назад, большое количество украинцев планирует приехать в северную Германию.

По словам собеседника Welt, одной из причин такого выбора является наличие уже сформировавшейся украинской диаспоры в этом регионе. Брайтнер подчеркнул, что жилищным компаниям необходимо ускорить процессы строительства жилья. Также директор VNW призвал не забывать о развитии социальной инфраструктуры.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Ожидается, что Вашингтон прекратит помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.

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