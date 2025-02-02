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В МВД РФ заявили о нехватке кадров

В МВД России заявили, что некомплект кадров составляет 18,7%
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Global Look Press

В настоящее время некомплект кадров в министерстве внутренних дел России составляет 18,7%. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой в эфире kp.ru.

«Некомплект сегодня в органах внутренних дел большой, он составляет 18,7%. В подразделениях миграции некомплект 11,7%», — сказал первый замминистра.

Горовой добавил, что в период с 2012 по 2024 год средняя зарплата сотрудников МВД выросла в 3,1 раза. При этом, по словам первого замглавы ведомства, некомплект сотрудников увеличился в четыре раза.

В конце января HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак рассказала, что прогнозы говорят о том, что кадровый голод, с которым россияне живут последние три года, в обозримом будущем не только не исчезнет, но и продолжит нарастать. Кризис, начавшийся с дефицита рабочего персонала, в итоге затронул и белых воротничков, отметила эксперт.

Ранее в США заявили о дефиците кадров на подавляющем большинстве диспетчерских пунктов.

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