Российский посол в Армении попал в беду

Посол России в Армении попал в автомобильную аварию в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы посольства.

«Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие. Посол России Сергей Копыркин и водитель получили легкие травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровью ничто не угрожает», — сообщили в российском дипломатическом представительстве.

Также в центре Москвы движение оказалось затруднено из-за аварии.

В Дептрансе посоветовали искать пути объезда. На месте столкновения автомобилей работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого в Брянской области произошло ДТП с участием электрички.

Инцидент произошел между станциями Брасово и Комаричи. Грузовик выехал на рельсы несмотря на то, что в этот момент к месту аварии приближался поезд.

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