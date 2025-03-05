Россиянина отправили в колонию на 18 лет за педофилию

Житель Оренбуржья получил 18 лет за изнасилование ребенка

Жителя села в Сорочинском городском округе Оренбургской области признали виновным в нескольких эпизодах преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Правоохранители доказали, что обвиняемый совершил «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего» в отношении несовершеннолетней, которой не исполнилось 14 лет. Также мужчина изнасиловал девочку.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — рассказали в ведомстве.

До этого в Санкт-Петербурге подозреваемую в изнасиловании ребенка отправили в психиатрическую лечебницу.

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