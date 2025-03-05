В МВД РФ рассказали о случаях вовлечения несовершеннолетних в преступления

Колокольцев: более 200 подстрекателей вовлекали детей в преступления в 2024 году

Сотни злоумышленников вовлекали детей в совершение преступлений на территории РФ в 2024 году. Об этом заявил глава министерства внутренних дел страны Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.

По его словам, в период с мая по октябрь прошлого года сотрудники ведомства осуществили комплекс мер по установлению несовершеннолетних, интересующихся деструктивной деятельностью. В то же время специалисты пытались выяснить личности взрослых, занимавшихся подстрекательством детей.

«Задокументировано 82 тыс. фактов размещения запрещенной информации, выявлено более 200 фигурантов, которые вовлекали детей в совершение уголовно наказуемых деяний», — рассказал Колокольцев, выступая на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

Также во встрече принял участие президент РФ Владимир Путин. В ходе заседания он заявил о снижении уличной преступности в стране. Кроме того, российский лидер обратил внимание, что за последние 10 лет в государстве более чем в два раза сократился уровень подростковой преступности.

Ранее россиянам рассказали, в каких регионах РФ наблюдается самый высокий уровень преступности.