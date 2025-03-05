В МВД рассказали об уничтоженных боевиках вооруженных формирований

МВД: на Северном Кавказе за год уничтожили 27 боевиков вооруженных формирований

В 2024 году российские силовики уничтожили 27 боевиков вооруженных формирований на Северном Кавказе. Об этом на коллегии Министерства внутренних дел РФ рассказал его руководитель Владимир Колокольцев, которого цитирует ТАСС.

«Значительное внимание уделялось Северо-Кавказскому региону. В результате мероприятий, проведенных совместно с ФСБ и Росгвардией, в прошедшем году нейтрализовано 27 активных участников незаконных вооруженных формирований», — сообщил Колокольцев.

По словам главы МВД, еще 135 преступников удалось задержать и предать суду.

20 января сообщалось, что Карелия и Ненецкий автономный округ (НАО) стали лидерами рейтинга по уровню преступности среди регионов России.

По информации министерства внутренних дел, в стране за 2024 год было зарегистрировано 1911,3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее Путин заявил о снижении уровня уличной преступности в России.