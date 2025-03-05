Мишустин заявил, что Западу не удалось лишить российских женщин цветов

Санкции стран Запада не смогли лишить российских женщин цветов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время беседы с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки», передает ТАСС.

«Непростая была ситуация. Санкционное давление, которое было оказано, в том числе, на такую отрасль, как цветоводство, конечно, сначала всех немножко повергло в шок, потому что много закупалось цветов. С другой стороны, это всегда возможность нарастить свое производство», — сказал премьер.

До этого Мишустин пообещал отечественному цветоводству поддержку в виде продления программы льготного кредитования. По словам премьер-министра, объем рынка потребления в Российской Федерации в год сейчас составляет 1,8 млрд роз.

27 февраля исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова заявила, что повышение пошлины на импортные цветы и снижение для российских производителей НДС до 10% поможет развивать цветочную отрасль и наращивать долю на рынке. По ее словам, отечественные цветы занимают лишь 18% рынка.

Ранее стало известно, что Россия ограничит ввоз цветов из Казахстана.