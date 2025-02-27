В ассоциации цветоводов оценили идею депутата поднять пошлины на цветы

Повышение пошлины на импортные цветы и снижение для российских производителей НДС до 10% поможет развивать цветочную отрасль и наращивать долю на рынке. Об этом «Газете.Ru» заявила исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова. Она отметила, что отечественные цветы занимают лишь 18% рынка.

«У нас 18% рынка покрыто российским цветком. Это очень мало. Порядка 200 га цветочных комплексов — действующих теплиц, с цветами на данный момент. Но все равно, Россия – страна большая, спрос огромный. 18% рынка – это ничто. В случае, если в условиях нынешней политической нестабильности против нас введут какие-то дополнительные санкции, российский рынок рискует остаться без цветка. При этом оставшиеся игроки на рынке начнут, конечно, демпинговать своими ценами. Мы получим и дефицит, и высокую цену цветка. Поэтому возможное введение 10% НДС было бы очень хорошей мерой поддержки для того, чтобы российское цветоводство начало развиваться», — сказала Крылова.

По ее словам, развивать цветочную отрасль в России и наращивать долю на рынке поможет и повышение пошлины на импортные цветы.

«Сейчас импортировать очень дешево. В частности, два самых крупных поставщика – это Кения и Эквадор. Там себестоимость производства копеечная. Там очень дешевые энергоресурсы и очень дешевая рабочая сила. Мне кажется, что даже при увеличении ставки таможенной пошлины все равно будет выгодно возить цветок в Россию», — обратила внимание Крылова.

При этом она отметила, что в случае введения повышенной ставки НДС стоимость импортного цветка, помимо таможенной пошлины, увеличится «еще где-то на 10%».

«Это связано с тем, что с 2025 года для малых предприятий действует новый налог 5,7%. Естественно, розничные магазины заложат этот налог и плюс небольшую дополнительную маржу на случай, если еще что-то введут. Кроме того, всегда некий процент закладывается на покрытие возможного увеличения по кредитованию. Поэтому плюс 10% к тому проценту, на который увеличится ввозная пошлина», — констатировала Крылова.

До этого с инициативой поднять пошлины на импортные цветы в канун 8 марта выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. О своем обращении к главе Минсельхоза он рассказал «РИА Новости».

По словам парламентария, цветочная отрасль России продолжает испытывать значительную зависимость от импорта. По его данным, только в прошлом году доля ввозимых цветов составила 70-80%. При этом почти половина поставок идет из Нидерландов – недружественной РФ страны.

«Предлагается увеличить минимальный пошлинный порог до 3 евро за кг при таможенной пошлине 20%. Представляется, что данная мера значительно не повлияет на конечную стоимость товара, но сократит число поставок ввозимых цветов», – поясняется в документе, направленном в Минсельхоз.

Гусев также предложил профильному ведомству рассмотреть снижение ставки НДС до 10% для российских производителей.

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