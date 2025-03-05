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Мишустин пообещал поддержать цветоводство в РФ

Мишустин пообещал продлить льготное кредитование для отрасли цветоводства
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал отечественному цветоводству поддержку в виде продления программы льготного кредитования. Об этом сообщает ТАСС.

О такой необходимости заявила учредитель ООО «Тепличный комплекс — Подосинки» Юлия Чарышкина.

По словам Мишустина, объем рынка потребления в Российской Федерации в год сейчас составляет 1,8 млрд роз.

«Вы за год здесь собираете 21 млн. Соответственно в России примерно, как я понимаю, около 400 млн цветов производится. Это в два раза больше, чем с 2022 года. Как раз программа помогла, в том числе новым производствам возникать», — сказал премьер.

Он также обратился к министру сельского хозяйства Оксане Лут, предложив серьезно обдумать вопрос и принять решение. Глава правительства пообещал, что они обязательно рассмотрят возможность продления программы и сообщат о результатах.

27 февраля исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова заявила, что повышение пошлины на импортные цветы и снижение для российских производителей НДС до 10% поможет развивать цветочную отрасль и наращивать долю на рынке. По ее словам, отечественные цветы занимают лишь 18% рынка.

Ранее Путин поручил правительству внедрять отраслевые меры поддержки.

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