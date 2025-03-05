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В РФ может появиться единое штатное расписание для школ

Минпросвещения РФ планирует ввести штатные расписания в школах
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Минпросвещения РФ планирует ввести штатное расписание в школах для снижения нагрузки как на учителей, так и на учеников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, в России вводится единое планирование по всем школьным предметам.

«Не только единое содержание, единая программа, но и единое планирование. Следующий шаг — формирование примерных штатных расписаний школ и типовых положений об образовательных учреждениях», — поделился Кравцов.

Он пояснил, что штатное расписание должно позволить четко понимать, сколько уроков педагог провел и для какого количества школьников.

До этого президент Российской академии образования Ольга Васильева во время правительственного часа в Госдуме заявила, что одной из ключевых проблем российской системы образования является подготовка педагогов.

По ее словам, 92% учителей обучаются по программам бакалавриата, при этом лишь 27% из них имеют естественно-научную и техническую направленность.

Ранее Минобрнауки подготовило проект новой системы образования в вузах.

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