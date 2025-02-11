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Названа одна из главных проблем российского образования

РАО: одной из главных проблем системы образования РФ является обучение педагогов
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Одной из ключевых проблем российской системы образования является подготовка педагогов. Об этом заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева во время правительственного часа в Госдуме, ссылаясь на данные исследований РАО за последние два года, передает РИА Новости.

По ее словам, 92% учителей обучаются по программам бакалавриата, при этом лишь 27% из них имеют естественно-научную и техническую направленность.

«На сегодняшний день 92% студентов-педагогов проходят бакалавриат, 8% — магистратуру, и лишь 0,2% — специалитет», — отметила Васильева.

Она также добавила, что 55% всех педагогических программ в вузах являются гуманитарными, а всего 27% имеют физико-математическую и техническую направленность. Программы по дефектологии составляют лишь 9%, а подготовка специалистов для дошкольного образования представлена всего в 3,5% случаев.

Кроме того, Васильева подчеркнула, что 44% учителей в школах старше 55 лет, тогда как доля педагогов младше 35 лет составляет лишь 22,59%.

6 февраля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что средний возраст учителей в России — 45–46 лет, а число вакансий для преподавателей на рынке труда составляет порядка 2% от общего количества.

Ранее Минобрнауки подготовило проект новой системы образования в вузах.

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