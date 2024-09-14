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Министра труда и соцразвития Северной Осетии арестовали до 11 октября

Министра труда Северной Осетии Алину Айдарову арестовали по делу о коррупции

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Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова была арестована на срок в один месяц по делу о превышении служебных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции республики.

«Судом было принято решение о мере пресечения в виде заключения под стражу Айдаровой Алины Казбековны сроком до 11 октября 2024 года,» — уточнил собеседник агентства.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры Северной Осетии, с января 2022 года по май 2023 года должностные лица министерства без проведения конкурентных процедур заключили 53 государственных контракта на поставку товаров с единственным поставщиком, общая сумма которых превысила 35 млн рублей.

По итогам проверки, проведенной региональным управлением ФСБ в сотрудничестве с прокуратурой и следственным управлением МВД, было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору.

Накануне глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что Алину Айдарову обвинили в превышении должностных полномочий. Как он отметил, в случае подтверждения факта противоправных действий все ответственные лица должны будут понести наказание.

Ранее в Красноярском крае задержали начальника тыла института МВД РФ по подозрению в коррупции.

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