Суд оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей

Суд оштрафовал Pinterest за нарушение законов в области персональных данных

Таганский районный суд Москвы признал компанию Pinterest, Inc виновной в совершении административного правонарушения. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В канале уточнили, что Pinterest признали виновным по статье о нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Компанию обязали выплатить штраф в размере 12 млн рублей.

В конце февраля Таганский районный суд Москвы также привлек фотохостинг Pinterest к административной ответственности. Компанию признали виновной по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети. Pinterest обязали выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей.

В октябре прошлого года Таганский суд Москвы снова оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей. Хостинг признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей о неудалении владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ.

Ранее суд оштрафовал TikTok за пропаганду руфинга среди подростков.