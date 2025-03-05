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Суд оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей

Суд оштрафовал Pinterest за нарушение законов в области персональных данных
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Diego Thomazini/Shutterstock/FOTODOM

Таганский районный суд Москвы признал компанию Pinterest, Inc виновной в совершении административного правонарушения. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В канале уточнили, что Pinterest признали виновным по статье о нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Компанию обязали выплатить штраф в размере 12 млн рублей.

В конце февраля Таганский районный суд Москвы также привлек фотохостинг Pinterest к административной ответственности. Компанию признали виновной по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети. Pinterest обязали выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей.

В октябре прошлого года Таганский суд Москвы снова оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей. Хостинг признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей о неудалении владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ.

Ранее суд оштрафовал TikTok за пропаганду руфинга среди подростков.

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