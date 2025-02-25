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Суд оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей

Суд оштрафовал Pinterest за неисполнение обязанностей владельцем соцсети
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Diego Thomazini/Shutterstock/FOTODOM

Таганский районный суд Москвы привлек фотохостинг Pinterest к административной ответственности. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В канале уточнили, что хостинг признали виновным по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети. Pinterest обязали выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей.

В октябре прошлого года Таганский суд Москвы также оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей. Хостинг признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей о неудалении владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ.

В августе 2024 года суд оштрафовал Pinterest на 7 млн рублей. Pinterest Europe Limited был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3.с т.13.50 КоАП РФ (повторное несоблюдение «мер по ограничению доступа к информации»).

Ранее суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей

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