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Суд оштрафовал TikTok за пропаганду руфинга среди подростков

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3,5 млн рублей за пропаганду руфинга
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Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Таганский районный суд Москвы назначил компании TikTok административный штраф в размере 3,5 млн рублей за пропаганду руфинга среди несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Признать виновной компанию TikTok Pte Ltd. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, платформа не ограничила доступ подростков к видеороликам, пропагандирующим пребывание на крышах зданий.

До этого московский суд оштрафовал на 4 млн рублей TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора. По данным пресс-службы, сервис нарушил статью 19.7.10 Кодекса об административных правонарушениях.

TikTok работает в России в ограниченном режиме с 6 марта 2022 года. Соцсеть запретила российским пользователям загружать новые видеоклипы и вести прямые трансляции из-за закона о фейках о Вооруженных силах РФ. Также пользователям с тех пор недоступны для просмотра видеоролики из других стран.

Ранее в работе TikTok в России произошел сбой.

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