Pinterest вновь оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал фотохостинг Pinterest (Pinterest Europe Limited) на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости.

Хостинг признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей Кодекса об административных правонарушениях России «неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ».

27 августа Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей сервис для публикации фотографий Pinterest.

В прошлый раз суд штрафовал Pinterest в начале августа по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ («Неисполнение предписания Роскомнадзора»). Тогда компании назначили административный штраф в размере 4 млн рублей.

Pinterest является социальным интернет-сервисом и фотохостингом, который позволяет пользователям в онлайн-режиме добавлять изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.

Ранее суд в России оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей.