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Стали известны подробности о подозреваемом в расправе над чиновником с Алтая

ТАСС: стрелявший в главу Завьяловского района Алтая пытался оспорить увольнение
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Подозреваемый в расправе над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко перед нападением пытался оспорить свое увольнение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Как рассказал источник агентства, мужчина требовал от суда признать незаконным его увольнение из АО «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе». В компании он занимал должность директора.

«Имеется такое гражданское дело. Истец — Фенин Анатолий Анатольевич», — рассказали в суде.

При этом там не смогли назвать дату подписания приказа об увольнении мужчины.

Данные картотеки суда свидетельствуют о том, что Фенин направил иск в феврале 2025 года. Первое заседание по нему было запланировано на 12 марта текущего года.

4 марта на Онищенко было совершено нападение, когда он выходил из кафе в селе Завьялово. Глава района получил огнестрельные ранения, его спасти не удалось.

Подозреваемым в расправе над чиновником стал бывший сотрудник администрации Завьяловского района Алтайского края Анатолий Фенин, который в прошлом возглавлял местный комитет по делам молодежи. Предварительно, между мужчинами возник конфликт, который они не смогли урегулировать мирным путем.

В настоящее время стрелявший находится в реанимации, так как после расправы над Онищенко он пытался свести счеты с жизнью. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о нападении на местного чиновника.

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