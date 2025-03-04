Губернатор Алтайского края прокомментировал расправу над главой Завьяловского района

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким главы Завьяловского района Николая Онищенко. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже началось расследование этого преступления. Оно на особом контроле краевых следственных и надзорных органов. Виновные должны нести ответственность по закону и справедливости», — написал Томенко.

Губернатор добавил, что во время работы следствия руководить Завьяловским районом будет один из заместителей главы администрации. По словам Томенко, он будет выбран местными депутатами.

4 марта бывший сотрудник администрации Завьяловского района Алтайского края расстрелял Онищенко из охотничьего ружья. По предварительной версии, у мужчин был конфликт, который они не смогли разрешить мирным путем. Стрелявший попытался совершить самоубийство, он в реанимации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности о расправе над главой Завьяловского района Алтая.