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В Дагестане более 100 населенных пунктов остались без электричества

МЧС: 135 населенных пунктов остались без электричества в Дагестане
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Anna Voitenko/Reuters

В Дагестане без электроснабжения остались 135 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, аварийные отключения электроснабжения зафиксированы в Ботлихском, Цумадинском, Гумбетовском районах и частично в Хунзахском районе.

«В зону аварийного отключения попадают 135 населенных пунктов с населением 63 684 человека. Предварительная причина — обрыв ЛЭП возле подстанции Тлох», — говорится в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения работают девять специалистов и две единицы спецтехники.

До этого глава района Ольга Зимина сообщила, что в Тюмени в районе Московского тракта был поврежден газопровод высокого давления, в результате чего ряд населенных пунктов в Тюменском муниципальном районе оказались отключены от газоснабжения.

По словам чиновницы, аварийно-восстановительные работы уже проводятся. При этом бригады электрических сетей находятся на оперативном дежурстве, поскольку возрастает потребление электроэнергии.

Ранее стало известно, на сколько лет хватит запасов нефти и газа в России.

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