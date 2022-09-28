Стало известно, на сколько лет хватит запасов нефти и газа в России

Технологически извлекаемых запасов нефти России хватит на 39 лет, газа – на 62 года. Об этом заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью «Российской газете».

«По состоянию на 1 января этого года технологически извлекаемых запасов нефти у нас на 39 лет», — сказал Петров, поясняя, что «это то, что с использованием сегодняшних технологий мы можем добыть».

Рентабельно извлекаемых запасов (тех, которые можно продать при уровнях цен конца 2021 года в $70-80 за баррель) должно хватить на 33 года, добавил он.

Что касается природного газа, по оценке главы Роснедр, технологически извлекаемых запасов стране должно хватить на 62 года. При этом он отметил, что это «все динамические, постоянно меняющиеся величины».

«Они зависят от конкретных рыночных и технологических параметров», — объяснил Петров.

Ранее американский финансовый эксперт, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Россия может создать энергетический картель, схожий с ОПЕК, ведя все сделки без участия долларов. По его словам, к газовому картелю может присоединиться множество стран, на которые придется свыше 60% от мировых запасов природного газа. В этом случае такая организация сможет заключать эксклюзивные сделки на поставку энергоресурсов.