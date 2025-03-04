В российском регионе 14 населенных пунктов остались без газа

В Тюменской области 14 населенных пунктов отключили от газа из-за аварии

В Тюмени в районе Московского тракта был поврежден газопровод высокого давления, в результате чего ряд населенных пунктов в Тюменском муниципальном районе оказались отключены от газоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Ольга Зимина.

«Под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, расположенных по Московскому тракту, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты», — написала она.

По словам чиновницы, аварийно-восстановительные работы уже проводятся. При этом бригады электрических сетей находятся на оперативном дежурстве, поскольку возрастает потребление электроэнергии.

Зимина также заявила, что решение о приеме детей в детские сады и школы будет принято в среду утром после оценки температуры в помещениях.

Она добавила, что ориентировочное время восстановления газоснабжения — к 9:00 (7:00 мск) 5 марта.

23 января в Севастополе сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов после взрыва газа кошку и человека. Инцидент произошел в поселке Кача из-за разгерметизации газового баллона.

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