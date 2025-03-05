Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минфин нашел способ выявления налоговых резидентов

Минфин обяжет банки запрашивать у россиян информацию о налоговом резидентстве
close
Global Look Press

Минфин России вместе с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС разработал проект постановления, обязывающий финансовые организации (банки, страховые компании, брокерские конторы) запрашивать у российских клиентов информацию о налоговом резидентстве в случае выявления преимущественного использования каналов дистанционного обслуживания, таких как мобильные приложения, с территории зарубежных стран. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что данные о геолокации, полученные через каналы дистанционного обслуживания, не будут служить автоматическим критерием для определения налогового резидентства. При этом такие данные станут основанием для запроса об обновлении информации о налоговом статусе клиента.

Минфин поясняет, что активное использование дистанционных сервисов из-за рубежа может сигнализировать об изменении налогового резидентства клиента, делая необходимым перепроверку этой информации. Таким образом, финансовые организации будут обязаны инициировать процедуру обновления данных о налоговом резидентстве клиентов при выявленном преимущественном использовании ими зарубежных каналов дистанционного обслуживания.

В прошлом году Минфин РФ предложил обязать банки и другие финансовые организации использовать геолокацию мобильных устройств клиентов для определения их налогового резидентства.

Ранее сообщалось, что в России может появиться налог на роботов

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами