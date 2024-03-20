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Налоговое резидентство россиян будут определять по геолокации их гаджетов

Минфин обяжет банки отслеживать геолокацию клиентов для определения резидентства

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Depositphotos

Минфин РФ предлагает обязать банки и другие финансовые организации использовать геолокацию мобильных устройств клиентов для определения их налогового резидентства. Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим проектом постановления министерства.

По данным агентства, финучреждения будут отслеживать, откуда клиент преимущественно подключается к их дистанционным сервисам — мобильному приложению, личному кабинету на сайте и т.п. Если в течение полугода это будут в основном территории иностранных государств, организация обязана будет запросить у клиента информацию для определения его налогового статуса.

Такой механизм, как отмечается, необходим для своевременного получения Федеральной налоговой службой актуальных данных о налоговых резидентах с целью дальнейшего автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами других стран.

Действующие правила позволяют финорганизациям отказывать в обслуживании клиенту, если он не предоставляет сведения о налоговом резидентстве при заключении договора или дает недостоверную информацию. Теперь же они смогут запрашивать такие данные в процессе обслуживания на основании геолокации мобильного устройства клиента.

«По данным геолокации будут судить о налоговом резидентстве и соответственно запрашивать информацию у клиентов финансовых организаций», - прокомментировал источник агентства суть готовящихся изменений.

До этого стало известно, кому из россиян предлагают больше всего в марте.

Ранее в Госдуме назвали возможные сроки перехода на прогрессивную систему налогообложения.

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